В Израиле подсчитали, во сколько обошлось отражение ночной атаки со стороны Ирана
Экс-советник генштаба ЦАХАЛ: отражение иранской атаки могло обойтись в $1,3 млрд
Работа израильской ПВО в ночь на 14 апреля. Обложка © ТАСС / Иван Батырев
Отражение иранской атаки на Израиль могло стоить более миллиарда долларов. Так считает экс-советник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по финансам, бригадный генерал запаса Рам Аминах.
"Речь идёт о 4–5 миллиардах шекелей (1–1,3 миллиарда долларов) на оборону за одну ночь", — сказал он в беседе с Ynet.
Напомним, вечером 13 апреля Иран нанёс мощный удар по территории Израиля. Тегеран использовал ракеты и беспилотники. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху утверждает, что атака была полностью отбита, однако известно, что к врачам обратился как минимум 31 житель Израиля. В Иране подчёркивают, что атаковали только по военным объектам и операцию уже завершили. По официальным данным ЦАХАЛ, ПВО перехватила 99% из почти 300 целей.