В Израиле подсчитали, во сколько обошлось отражение ночной атаки со стороны Ирана

Отражение иранской атаки на Израиль могло стоить более миллиарда долларов. Так считает экс-советник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по финансам, бригадный генерал запаса Рам Аминах.

"Речь идёт о 4–5 миллиардах шекелей (1–1,3 миллиарда долларов) на оборону за одну ночь", — сказал он в беседе с Ynet.