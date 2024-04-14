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14 апреля, 10:53

В Израиле подсчитали, во сколько обошлось отражение ночной атаки со стороны Ирана

Экс-советник генштаба ЦАХАЛ: отражение иранской атаки могло обойтись в $1,3 млрд

Работа израильской ПВО в ночь на 14 апреля. Обложка © ТАСС / Иван Батырев

Работа израильской ПВО в ночь на 14 апреля. Обложка © ТАСС / Иван Батырев

Отражение иранской атаки на Израиль могло стоить более миллиарда долларов. Так считает экс-советник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по финансам, бригадный генерал запаса Рам Аминах.

"Речь идёт о 45 миллиардах шекелей (11,3 миллиарда долларов) на оборону за одну ночь", — сказал он в беседе с Ynet.

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Напомним, вечером 13 апреля Иран нанёс мощный удар по территории Израиля. Тегеран использовал ракеты и беспилотники. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху утверждает, что атака была полностью отбита, однако известно, что к врачам обратился как минимум 31 житель Израиля. В Иране подчёркивают, что атаковали только по военным объектам и операцию уже завершили. По официальным данным ЦАХАЛ, ПВО перехватила 99% из почти 300 целей.

Матвей Константинов
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