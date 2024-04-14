В Израиле готовят ответ на атаку Ирана
Представитель ЦАХАЛ Лернер: Правительство Израиля примет решение об ответе Ирану
Правительство Израиля проведёт заседание, на котором примет решение по ответным мерам после атаки Ирана. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер.
"Сегодня мы обращаемся к правительству, правительство соберётся позже сегодня, они примут решение и проинструктируют военных соответствующим образом", — приводит агентство Sky News слова представителя ЦАХАЛ.
Лернер добавил, что Армия обороны еврейского государства "будет готовиться к любым неожиданностям". По его словам, средства ПВО Израиля продолжают находиться в состоянии повышенной готовности.
Напомним, в ночь на 14 апреля Иран нанёс мощный удар по территории Израиля в ответ на обстрел своей дипмиссии в Сирии. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху утверждает, что атака была полностью отбита, однако известно, что к врачам обратился как минимум 31 житель Израиля. По официальным данным Армии обороны еврейского государства, ПВО перехватила 99% из почти 300 целей. В Иране назвали удар завершённым ответом Израилю и подчеркнули, что он производился только по военным объектам. МИД России призвал стороны конфликта к сдержанности.
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