В Израиле готовят ответ на атаку Ирана

Правительство Израиля проведёт заседание, на котором примет решение по ответным мерам после атаки Ирана. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер.

"Сегодня мы обращаемся к правительству, правительство соберётся позже сегодня, они примут решение и проинструктируют военных соответствующим образом", — приводит агентство Sky News слова представителя ЦАХАЛ.