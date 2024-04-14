Власти Ирана назвали ограниченной ночную атаку на Израиль
Глава МИД Абдоллахиян: Удар Ирана по Израилю носил "ограниченный" характер
Удар Ирана по Израилю носил "ограниченный" характер. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян. По его словам, Тегеран уведомил об этом Вашингтон.
"В нашем утреннем послании Белому дому мы объяснили, что это был ограниченный ответ", — приводит слова министра телеканал Press TV.
По словам Абдоллахияна, Тегеран не намерен атаковать базы США в регионе, если с них не будут осуществляться удары по Ирану.
Напомним, в ночь на 14 апреля Иран нанёс мощный удар по территории Израиля в ответ на обстрел своей дипмиссии в Сирии. Тегеран использовал ракеты и беспилотники. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху утверждает, что атака была полностью отбита, однако известно, что к врачам обратился как минимум 31 житель Израиля. В Иране подчёркивают, что атаковали только военные объекты и операцию уже завершили. По официальным данным ЦАХАЛ, ПВО перехватила 99% из почти 300 целей. В МИД России призвали стороны конфликта к сдержанности.
ТАСС / EPA