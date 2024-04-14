Власти Ирана назвали ограниченной ночную атаку на Израиль

Удар Ирана по Израилю носил "ограниченный" характер. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян. По его словам, Тегеран уведомил об этом Вашингтон.

"В нашем утреннем послании Белому дому мы объяснили, что это был ограниченный ответ", — приводит слова министра телеканал Press TV.