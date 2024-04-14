Пентагон: Большинство ракет Ирана сбила израильская система ПРО Arrow

Большинство иранских ракет сбила израильская система противоракетной обороны (ПРО) Arrow ("Стрела") над соседними странами. Об этом сообщил журналистам представитель Минобороны США высокого ранга.

"Большинство ракет были поражены системами Израиля Arrow, Arrow-2 и Arrow-3. Сами перехваты происходили не только над воздушным пространством Израиля, но и над соседними странами", — сказал он, выступая на брифинге.

Представитель Пентагона добавил, что от четырёх до шести ракет, выпущенных Ираном по Израилю, уничтожили американские эсминцы, ещё одну — комплекс Patriot недалеко от Эрбиля в Ираке.