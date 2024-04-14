Пентагон: Большинство ракет Ирана сбила израильская система ПРО Arrow
Пусковые установки для Arrow-2. Обложка © MDDA
Большинство иранских ракет сбила израильская система противоракетной обороны (ПРО) Arrow ("Стрела") над соседними странами. Об этом сообщил журналистам представитель Минобороны США высокого ранга.
"Большинство ракет были поражены системами Израиля Arrow, Arrow-2 и Arrow-3. Сами перехваты происходили не только над воздушным пространством Израиля, но и над соседними странами", — сказал он, выступая на брифинге.
Представитель Пентагона добавил, что от четырёх до шести ракет, выпущенных Ираном по Израилю, уничтожили американские эсминцы, ещё одну — комплекс Patriot недалеко от Эрбиля в Ираке.
В ночь на 14 апреля Иран нанёс мощный удар по территории Израиля в ответ на обстрел своей дипмиссии в Сирии. Тегеран использовал ракеты и беспилотники. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху утверждает, что атака была полностью отбита, однако известно, что к врачам обратился как минимум 31 житель Израиля. В Иране подчёркивают, что атаковали только военные объекты и операцию уже завершили. Помимо того, в Тегеране заявили, что Израиль не смог перехватить ни одной из семи выпущенных гиперзвуковых ракет. В МИД России призвали стороны конфликта к сдержанности.
Напомним, что иранская атака стала ответом на израильский удар по консульству Ирана в Сирии 1 апреля. Тогда погибло 11 человек, в том числе семь офицеров КСИР.