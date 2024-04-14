МИД Израиля назвал Иран величайшей угрозой мировому порядку и призвал к санкциям
Иран никогда не должен получить ядерное оружие, так как является "величайшей угрозой" региональной стабильности и мировому порядку. С таким заявлением выступил МИД Израиля, комментируя масштабную иранскую ночную атаку с использованием беспилотников, а также баллистических и крылатых ракет.
"Это нападение ещё раз доказывает то, о чём Израиль говорил уже много лет: Иран стоит за террористическими нападениями в регионе, а также представляет собой величайшую угрозу региональной стабильности и мировому порядку. Именно поэтому Иран никогда не должен получить ядерное оружие", — говорится в заявлении дипведомства еврейского государства.
В связи с этим Израиль призвал мировое сообщество к введению "болезненных санкций" против Ирана, включая сферу ракетостроения Исламского государства. Также Тель-Авив потребовал признать террористической организацией Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные воинские части Ирана).
В ночь на 14 апреля Иран нанёс мощный удар по территории Израиля в ответ на обстрел своей дипмиссии в Сирии. Тегеран использовал ракеты и беспилотники. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху утверждает, что атака была полностью отбита, однако известно, что к врачам обратился как минимум 31 житель Израиля. В Иране подчёркивают, что атаковали только военные объекты и операцию уже завершили. Помимо того, в Тегеране заявили, что Израиль не смог перехватить ни одной из семи выпущенных гиперзвуковых ракет. В МИД России призвали стороны конфликта к сдержанности.
Напомним, что иранская атака стала ответом на израильский удар по консульству Ирана в Сирии 1 апреля. Тогда погибли 11 человек, в том числе семь офицеров КСИР.
ТАСС / Валерий Шарифулин