МИД Израиля назвал Иран величайшей угрозой мировому порядку и призвал к санкциям

Иран никогда не должен получить ядерное оружие, так как является "величайшей угрозой" региональной стабильности и мировому порядку. С таким заявлением выступил МИД Израиля, комментируя масштабную иранскую ночную атаку с использованием беспилотников, а также баллистических и крылатых ракет.

"Это нападение ещё раз доказывает то, о чём Израиль говорил уже много лет: Иран стоит за террористическими нападениями в регионе, а также представляет собой величайшую угрозу региональной стабильности и мировому порядку. Именно поэтому Иран никогда не должен получить ядерное оружие", — говорится в заявлении дипведомства еврейского государства.

В связи с этим Израиль призвал мировое сообщество к введению "болезненных санкций" против Ирана, включая сферу ракетостроения Исламского государства. Также Тель-Авив потребовал признать террористической организацией Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные воинские части Ирана).