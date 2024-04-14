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14 апреля, 17:29

МИД Израиля назвал Иран величайшей угрозой мировому порядку и призвал к санкциям

Иран никогда не должен получить ядерное оружие, так как является "величайшей угрозой" региональной стабильности и мировому порядку. С таким заявлением выступил МИД Израиля, комментируя масштабную иранскую ночную атаку с использованием беспилотников, а также баллистических и крылатых ракет.

"Это нападение ещё раз доказывает то, о чём Израиль говорил уже много лет: Иран стоит за террористическими нападениями в регионе, а также представляет собой величайшую угрозу региональной стабильности и мировому порядку. Именно поэтому Иран никогда не должен получить ядерное оружие", — говорится в заявлении дипведомства еврейского государства.

В связи с этим Израиль призвал мировое сообщество к введению "болезненных санкций" против Ирана, включая сферу ракетостроения Исламского государства. Также Тель-Авив потребовал признать террористической организацией Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные воинские части Ирана).

В ночь на 14 апреля Иран нанёс мощный удар по территории Израиля в ответ на обстрел своей дипмиссии в Сирии. Тегеран использовал ракеты и беспилотники. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху утверждает, что атака была полностью отбита, однако известно, что к врачам обратился как минимум 31 житель Израиля. В Иране подчёркивают, что атаковали только военные объекты и операцию уже завершили. Помимо того, в Тегеране заявили, что Израиль не смог перехватить ни одной из семи выпущенных гиперзвуковых ракет. В МИД России призвали стороны конфликта к сдержанности.

СМИ узнали, почему Израиль не стал отвечать на ракетную атаку Ирана
СМИ узнали, почему Израиль не стал отвечать на ракетную атаку Ирана

Напомним, что иранская атака стала ответом на израильский удар по консульству Ирана в Сирии 1 апреля. Тогда погибли 11 человек, в том числе семь офицеров КСИР.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Наталья Исакова
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