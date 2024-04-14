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14 апреля, 13:23

СМИ узнали, почему Израиль не стал отвечать на ракетную атаку Ирана

NYT: Израиль отказался от удара по Ирану после беседы Нетаньяху и Байдена

Израильский истребитель. Обложка © ТАСС / EPA / ABIR SULTAN

Израильский истребитель. Обложка © ТАСС / EPA / ABIR SULTAN

Израиль отказался от ответного удара по Ирану после разговора премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на израильских чиновников.

"От одной возможной реакции — ответного удара, который предлагали некоторые члены кабинета, — отказались после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом Байденом", — говорится в публикации.

Другой причиной отказа от ответного удара называется то, что иранские удары нанесли относительно небольшой ущерб. Подробностей самой беседы не приводится.

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Напомним, после атаки на своё консульство в Дамаске в ночь на 14 апреля Иран нанёс по территории Израиля массированный удар с применением беспилотников и ракет. По словам Биньямина Нетаньяху, атака была полностью отбита, а по официальным данным, системы ПВО перехватили 99% из почти 300 целей. В то же время известно, что пострадало более 30 человек. В Тегеране назвали удар завершённым ответом Израилю, подчеркнув, что для него выбирались исключительно военные объекты. На этом фоне МИД России призвал стороны к сдержанности. В Тель-Авиве тем временем обещают ответ на удар.

Матвей Константинов
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