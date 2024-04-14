СМИ узнали, почему Израиль не стал отвечать на ракетную атаку Ирана

Израиль отказался от ответного удара по Ирану после разговора премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на израильских чиновников.

"От одной возможной реакции — ответного удара, который предлагали некоторые члены кабинета, — отказались после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом Байденом", — говорится в публикации.