Кабмин Израиля разделился во мнениях, стоит ли атаковать Иран
СМИ: Кабмин Израиля всё ещё спорит о том, отвечать ли Ирану на удар
Израильский узкий кабинет военных действий провёл многочасовое заседание, но так и не определился, как ответить на ночную атаку из Ирана. В том числе обсуждались характер и время ответа, так как нанесённый еврейскому государству ущерб был незначительным. Об этом передаёт 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источники.
По мнению некоторых членов кабмина, Израиль должен незамедлительно ответить на атаку. Другие считают, что нужно тщательно подготовиться и только потом отреагировать. Процесс принятия решения усложняется международным давлением, в том числе со стороны Вашингтона, который не хочет эскалации напряжённой ситуации на Ближнем Востоке.
Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран нанёс мощный удар по территории Израиля в ответ на обстрел своей дипмиссии в Сирии с использованием БПЛА и ракет. В ЦАХАЛ позже сообщили, что перехватили 99% иранского "ответа", а премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху утверждает, что атака была полностью отбита. Тем временем в Тегеране заявили, что Израиль не смог перехватить ни одной из семи выпущенных гиперзвуковых ракет. Как уточнили в Минобороны США, большинство иранских ракет сбила израильская система ПРО Arrow над соседними странами. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что атаку Ирана можно охарактеризовать как "объявление войны".
Unsplash / Taylor Brandon