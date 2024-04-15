Кабмин Израиля разделился во мнениях, стоит ли атаковать Иран

Израильский узкий кабинет военных действий провёл многочасовое заседание, но так и не определился, как ответить на ночную атаку из Ирана. В том числе обсуждались характер и время ответа, так как нанесённый еврейскому государству ущерб был незначительным. Об этом передаёт 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источники.