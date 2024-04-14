Президент Израиля Герцог счёл удары Ирана объявлением войны
Президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал иранскую атаку по территории еврейского государства. По его словам, происходящее можно охарактеризовать как "объявление войны".
"Это всё равно что настоящая война. Я имею в виду, это объявление войны", — заявил он телеканалу Sky News и не стал отвечать на вопрос, каким будет израильский ответ на эти удары.
В связи с этим израильский президент потребовал от мировых лидеров повлиять на Тегеран и дать ему понять, что подобные действия неприемлемы. Герцог утверждает, что Израиль стремится к миру, а Иран является "империей зла".
Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран нанёс мощный удар по территории Израиля в ответ на обстрел своей дипмиссии в Сирии с использованием БПЛА и ракет. В ЦАХАЛ позже сообщили, что перехватили 99% иранского "ответа", а премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху утверждает, что атака была полностью отбита. Тем временем в Тегеране заявили, что Израиль не смог перехватить ни одной из семи выпущенных гиперзвуковых ракет. Как уточнили в Минобороны США, большинство иранских ракет сбила израильская система ПРО Arrow над соседними странами.
Shutterstock / FOTODOM