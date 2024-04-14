Президент Израиля Герцог счёл удары Ирана объявлением войны

Президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал иранскую атаку по территории еврейского государства. По его словам, происходящее можно охарактеризовать как "объявление войны".

"Это всё равно что настоящая война. Я имею в виду, это объявление войны", — заявил он телеканалу Sky News и не стал отвечать на вопрос, каким будет израильский ответ на эти удары.