В шаге от ядерного нокаута: ответит ли Израиль на удар Ирана Востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня — о том, к каким последствиям может привести эскалация между Израилем и Ираном. 14 апреля, 21:25 Иранский "Шахед". Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В минувшую ночь Иран совершил обещанную месть Израилю за удары по консульству Исламской Республики в Дамаске. Вопрос о большой войне на Ближнем Востоке теперь актуален как никогда прежде. Мнения экспертов разделились на диаметрально противоположные: одни утверждают, что скоро всё вернётся на круги своя, другие же настаивают на дальнейшей эскалации конфликта и прямом столкновении главных антагонистов региона — Тегерана и Тель-Авива.

Что означает ситуация для Тель-Авива и Тегерана

На текущем этапе стороны конфликта, с учётом непростой внутриполитической обстановки и регионального контекста, преследуют прежде всего не военные цели, а задачи по сохранению своего имиджа. Реальные итоги ночной атаки сейчас не известны никому, кроме высшего военного и политического руководства Ирана и Израиля. Однако Тегеран получил красивые фото и видео, для того чтобы говорить о свершении обещанной мести. Одним из самых важных кадров для иранцев стал пролёт БПЛА и ракет над мечетью "Купол скалы" — третьей после Мекки и Медины святыней мусульман и символом палестинского сопротивления.

Иранские "Шахеды", пусковая установка. Фото © Hdpic.club

Тель-Авив в свою очередь активно публикует видео работы систем ПВО и утверждает, что ЦАХАЛ смогла поразить более 90% всех целей, а то, что всё-таки упало, упало где-то вдали от важных военных объектов. В условиях продолжающейся операции в Газе и активного недовольства оппозиции израильскому руководству необходимо доказать, что легендарный "Железный купол" не превратился в "Ржавый дуршлаг".

Как может развиваться конфликт

Так или иначе, информационной борьбой дело не ограничивается. Продолжается противостояние и на международной арене. Представители Ирана в ООН заявили, что ночная атака полностью соответствует 51-й статье устава организации, которая гарантирует права на индивидуальную или коллективную самооборону. Израиль же запросил экстренное заседание Совета Безопасности и призвал все государства мира осудить действия Ирана, хотя критику со стороны международного сообщества в свой адрес еврейское государство всегда воспринимает в штыки и зачастую даже не пытается прикрываться соответствующими разделами официальных документов ООН.

Заседание Совета Безопасности ООН. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Тем не менее круг союзников и друзей Израиля всем известен, а вот государства, которые так или иначе симпатизируют Ирану, в таких ситуациях обычно призывают к сдержанности и поиску политического урегулирования. Так что на дипломатическом фронте вряд ли удастся найти решение, ситуация буквально будет патовой.

Что касается положения дел "в поле", то своей ночной атакой Иран в процессе раскрутки маховика ближневосточного конфликта, по сути, передал пас Израилю. Мол, я свой ход сделал, так что за последующие события ответственность несёшь уже ты, дорогой мой оппонент. Ответ со стороны Израиля, конечно же, будет, иначе еврейское государство рискует потерять очки репутации не только в регионе, но и на международной арене, что неминуемо скажется и на настроениях граждан, особенно тех, кто недоволен нахождением у власти Биньямина Нетаньяху.

Ответ Израиля

Главная интрига здесь — это формат ответа на действия со стороны Ирана. Наиболее очевидным вариантом является "нанесение ущерба" ядерным объектам Тегерана. Хотя в качестве целей для удара возмездия израильское руководство может определить объекты не только на территории самой Исламской Республики, но и в странах, где действуют различные проиранские силы вроде той же ливанской "Хезболлы", шиитских формирований в Сирии или йеменских повстанцев-хуситов. Тем более ближайший союзник Израиля в лице США уже проводит операцию "Страж процветания" в Йемене, да и на территории того же Ирака хватает как американских баз, так и сил, поддерживаемых Ираном.

Солдаты израильской армии. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В общем, вариантов здесь более чем достаточно. Однако основная проблема для сторон конфликта заключается в том, что прямое столкновение практически невозможно, так как по иронии судьбы между Израилем и Ираном находится слишком много арабов. Причём в прямом и переносном смысле. В случае резкой эскалации другие крупные региональные игроки вроде Саудовской Аравии, Турции и Египта не смогут остаться в стороне. Они будут вынуждены вмешаться, или в противном случае страны, уже находящиеся в нестабильном положении (Ливан, Сирия и Ирак), достаточно быстро превратятся не просто в поле битвы, а в источник хаоса для всего региона. Победителей при таком раскладе на Ближнем Востоке не будет.

В этой связи приходится полагаться на то, что Иран и Израиль сохранят пускай и жестокий, но всё-таки холодный расчёт и попробуют удержать ситуацию в формате опосредованного конфликта. Прокси по региону хватает как у Тегерана, так и у Тель-Авива. Тем более для нанесения значительного ущерба друг другу вовсе не обязательно бить по территории оппонента, что уже доказали действия хуситов в Красном море, КСИР в Ормузском проливе, ВВС ЦАХАЛ в Сирии и американских военных в Ираке.

Однако до недавнего времени эти действия носили преимущественно провокационный характер, а сейчас ставки повышаются в разы. Остаётся надеяться, что игроки верно рассчитывают свои силы, не поддаются излишним эмоциям и понимают, чем грозит попытка пойти ва-банк.

Авторы Василий Останин-Головня