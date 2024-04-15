Небензя назвал заседание СБ ООН по Ближнему Востоку парадом лицемерия

В связи с ударом Ирана по израильским военным объектам было созвано срочное заседание Совета Безопасности ООН. Во время него постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя назвал происходящее парадом лицемерия и двойных стандартов Запада.

В рамках своего выступления российский дипломат напомнил присутствующим, что атаки на диппредставительства, согласно действующим нормам международного права, подходят под понятие casus belli. Он подчеркнул, что, в случае если бы под ударом оказались западные представительства, собравшиеся на заседании делегации этих стран, не раздумывая, обрушились бы с ответными мерами. По его словам, для них свято и должно быть защищено то, что касается Запада.