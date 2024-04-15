Небензя назвал заседание СБ ООН по Ближнему Востоку парадом лицемерия
Небензя заявил о двойных стандартах Запада на заседании СБ ООН по удару Ирана
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Обложка © Telegram / Постпредство России при ООН
В связи с ударом Ирана по израильским военным объектам было созвано срочное заседание Совета Безопасности ООН. Во время него постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя назвал происходящее парадом лицемерия и двойных стандартов Запада.
В рамках своего выступления российский дипломат напомнил присутствующим, что атаки на диппредставительства, согласно действующим нормам международного права, подходят под понятие casus belli. Он подчеркнул, что, в случае если бы под ударом оказались западные представительства, собравшиеся на заседании делегации этих стран, не раздумывая, обрушились бы с ответными мерами. По его словам, для них свято и должно быть защищено то, что касается Запада.
"Вот и сегодня в Совете Безопасности разворачивается такой парад лицемерия и двойных стандартов Запада, за которым даже как-то неудобно наблюдать", — заключил постпред РФ при ООН.
Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран нанёс мощный удар по территории Израиля в ответ на обстрел своей дипмиссии в Сирии. Представители Ирана заявили, что наносили удары только по военным объектам еврейского государства, и назвали акцию успешной. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, сообщил, что воздушная атака Тегерана отбита, и пообещал победу совместными усилиями. После нападения постоянный представитель Израиля при Всемирной организации Гилад Эрдан сообщил о том, что страна запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН.