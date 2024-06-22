Названо 5 мест в России, где пенсионеры смогут отдохнуть от внуков Эксперты назвали туры в Северную Осетию и Кисловодск идеальными для пенсионеров 22 июня, 19:47 Эксперты предложили курорты для пенсионеров. Обложка © Freepik

В России существуют туристические направления, которые подойдут пожилым людям и дадут им возможность отдохнуть от внуков и городской суеты. Идеи предлагает Ura.ru, пообщавшись с экспертами в области туризма.

Во-первых, путешествие на круизном лайнере из Москвы в Санкт-Петербург. Во время поездки удастся насладиться неспешным отдыхом, прогулками по палубе, красивыми закатами, также пассажирам предлагаются остановки в исторических местах. Цены на недельный тур начинаются от 40 тысяч на человека.

Во-вторых, поездка в Северную Осетию и на Каспийское море. Отдых на этом направлении имеет ряд преимуществ для пенсионеров, потому что в сравнении с Чёрным морем здесь меньше народа и больше возможностей побродить в тишине по уникальным местам. Для активных пожилых людей есть туры в горы, например в Приэльбрусье.

В-третьих, путешествие в страны бывшего СССР. Традиционно высоким спросом пользуются Ереван и Тбилиси, но не менее интересна и Белоруссия, где можно увидеть Брестскую крепость и древние замки. Можно остановиться в самом Минске или выбрать санаторий.

В-четвёртых, поправить здоровье удастся, отправившись в тур в Железноводск, Кисловодск или Ессентуки. Дешевле всего отдых обойдётся здесь в августе. Помимо термальных источников в регионе можно увидеть массу достопримечательностей. Также пенсионерам подойдут здешние тишина и спокойствие.

В-пятых, поездка к российским озёрам. Наибольшей популярностью пользуется Байкал, также туристы выбирают Ладогу и знаменитую Имандру в Мурманской области. Южной жары здесь не будет, а по вечерам может стать по-осеннему холодно, однако такой климат благоприятен для гипертоников.

Ранее сообщалось, что российское виноделие переживает новый виток развития и становится одним из ключевых факторов роста и укрепления экономик ряда регионов. На этом фоне популярность набирает винный туризм: любители виноградного напитка посещают дегустации, экскурсии и знакомятся с культурой его производства. А турпоток увеличивает доходы гостиничного и ресторанного бизнеса и способствует развитию сопутствующих услуг.

Авторы Татьяна Миссуми