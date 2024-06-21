Любителям путешествовать рассказали о новых возможностях из-за расширения БРИКС Замглавы МИД Рябков: Расширение БРИКС открывает новые возможности для туризма 21 июня, 13:14 Расширение БРИКС открыло новые туристические возможности для его участников. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piriya Kulvatada

Расширение БРИКС позитивно сказалось на туризме, так как теперь открылась масса возможностей для поездок граждан в разные страны, в планах — упрощение визового режима в рамках объединения. Об этом сообщил замглавы МИД РФ, шерпа страны в БРИКС Сергей Рябков в видеообращении к участникам пленарной сессии первого туристического форума стран сообщества.

"Присоединение с 1 января текущего года к БРИКС новых стран <…> расширяет географию и диапазон туристических возможностей для граждан наших стран, позитивно скажется на росте взаимной осведомлённости, расширении обменов народов БРИКС", — пояснил он.

Рябков уверен, что форум поможет провести мониторинг последних трендов в туризме и выделить перспективы развития в данном направлении, в том числе сделать акценты на безвизовом режиме, улучшении транспортного сообщения и инфраструктуры. По словам дипломата, особое внимание будет уделено и так называемому "зелёному" туризму, а также инклюзивности туристического сектора.

Напомним, на этой неделе премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что его страна скоро приступит к официальному процессу вступления в организацию БРИКС. По его словам, Куала-Лумпур ожидают финальных результатов. А Таиланд надеется вступить в БРИКС на саммите объединения в Казани, который пройдёт 22–24 октября текущего года. Сейчас в БРИКС состоит девять государств, в которых проживает почти половина населения планеты.

Авторы Татьяна Миссуми