Таиланд надеется вступить в БРИКС на саммите в октябре

Таиланд надеется вступить в БРИКС на саммите объединения в Казани, который пройдёт 22–24 октября текущего года. С соответствующим заявлением в рамках брифинга выступил официальный представитель и глава департамента информации МИД этого азиатского государства Никондет Пхалангкун.

Дипломат сообщил, что тайские власти неделю назад передали российской стороне, осуществляющей в этом году председательство в БРИКС, официальное письмо, в котором говорится об этих намерениях Бангкока. Он также сообщил, что теперь этот вопрос будет решаться на самых различных уровнях, вплоть до уровня государственных лидеров.

"Мы надеемся, что результат будет положительным и Таиланд вступит в объединение на саммите БРИКС в Казани, в России, в октябре текущего года", — заявил Пхалангкун, подчеркнув, что тайские представители были приглашены на саммит в Казани.