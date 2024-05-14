Путин в Китае пригласит Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казань
Помощник президента РФ Ушаков: Путин пригласит Си Цзиньпина на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин во время предстоящего визита в Китай передаст лидеру КНР Си Цзиньпину приглашение на саммит БРИКС, который пройдёт в Казани в октябре. Об этом во вторник, 14 мая, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"[В ходе переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина] будет затронуто сотрудничество двух стран в рамках БРИКС, где Россия председательствует в нынешнем году. Наш президент ещё раз передаст приглашение Си Цзиньпину посетить саммит БРИКС в Казани", — отметил он в беседе с журналистами.
По словам Ушакова, предварительное согласие Си Цзиньпина посетить саммит уже получено. В Кремле рассчитывают, что эти переговоры позволят продолжить обмен мнениями между главами двух государств.
Как сообщал Life.ru, Путин посетит Китай 16–17 мая. Этот визит станет первой зарубежной поездкой российского лидера после переизбрания. В Кремле сообщили, что Путин в ходе визита в Поднебесную затронет вопросы международной безопасности. Во Франции же увидели в предстоящей поездке российского лидера тревожный сигнал для Запада.