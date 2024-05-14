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14 мая, 15:23

Путин в Китае пригласит Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казань

Помощник президента РФ Ушаков: Путин пригласит Си Цзиньпина на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин во время предстоящего визита в Китай передаст лидеру КНР Си Цзиньпину приглашение на саммит БРИКС, который пройдёт в Казани в октябре. Об этом во вторник, 14 мая, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"[В ходе переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина] будет затронуто сотрудничество двух стран в рамках БРИКС, где Россия председательствует в нынешнем году. Наш президент ещё раз передаст приглашение Си Цзиньпину посетить саммит БРИКС в Казани", — отметил он в беседе с журналистами.

По словам Ушакова, предварительное согласие Си Цзиньпина посетить саммит уже получено. В Кремле рассчитывают, что эти переговоры позволят продолжить обмен мнениями между главами двух государств.

В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Си Цзиньпина в Китае
В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Си Цзиньпина в Китае

Как сообщал Life.ru, Путин посетит Китай 16–17 мая. Этот визит станет первой зарубежной поездкой российского лидера после переизбрания. В Кремле сообщили, что Путин в ходе визита в Поднебесную затронет вопросы международной безопасности. Во Франции же увидели в предстоящей поездке российского лидера тревожный сигнал для Запада.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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