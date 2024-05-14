Путин в Китае пригласит Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казань

Президент России Владимир Путин во время предстоящего визита в Китай передаст лидеру КНР Си Цзиньпину приглашение на саммит БРИКС, который пройдёт в Казани в октябре. Об этом во вторник, 14 мая, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"[В ходе переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина] будет затронуто сотрудничество двух стран в рамках БРИКС, где Россия председательствует в нынешнем году. Наш президент ещё раз передаст приглашение Си Цзиньпину посетить саммит БРИКС в Казани", — отметил он в беседе с журналистами.