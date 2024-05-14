Кремль назвал дату первой зарубежной поездки Путина после вступления в должность

"Лидеры России и Китая подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества, а также обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам", — говорится в сообщении Кремля.

В программе визита Путина также участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая, встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, а также визит в Харбин. Там президент РФ примет участие в церемонии открытия VIII Российско-Китайского ЭКСПО и IV Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.