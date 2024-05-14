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Регион

Кремль назвал дату первой зарубежной поездки Путина после вступления в должность

Путин посетит Китай 16–17 мая

14 мая, 07:10
Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Кремль назвал дату первой зарубежной поездки президента России Владимира Путина после вступления в должность: глава государства посетит Китай 16–17 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

"Лидеры России и Китая подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества, а также обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам", — говорится в сообщении Кремля.

В программе визита Путина также участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая, встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, а также визит в Харбин. Там президент РФ примет участие в церемонии открытия VIII Российско-Китайского ЭКСПО и IV Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Путин в ходе визита в Поднебесную затронет вопросы международной безопасности. При этом международные эксперты увидели в предстоящей поездке российского лидера тревожный сигнал для Запада.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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