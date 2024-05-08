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7 мая, 21:50

"Это даст миру шанс": Раскрыты причины, по которым Путин после инаугурации посетит Китай

Коровин: Предстоящий визит Путина в Китай логичен, ведь там разделяют позицию РФ

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Китай разделяет позицию России на глобальное мироустройство и является ключевым игроком в процессе построения многополярного мира. Именно по этой причине первый государственный визит российского лидера Владимира Путина после инаугурации будет совершён именно в КНР, объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

"Совершенно логично отправиться с первым визитом туда, где разделяют позицию России на глобальное мироустройство, альтернативную нынешней однополярности Запада, который продолжает процесс самоизоляции <…> Китай является ключевой субъектной единицей в процессе построения многополярности. Поэтому выбор, конечно, очевидный, логичный, верный, геополитически выверенный, только это даст миру шанс на сбалансированное развитие", — подчеркнул эксперт.

Он также согласился со словами Путина, что на стороне России находится большинство человечества, в то время как Запад поддерживает меньшинство, которое "стремительно самовыпиливается из всех глобальных мировых процессов". Это, по мнению эксперта, подтверждает и то, что недавно председатель КНР Си Цзиньпин посетил Францию.

"Си Цзиньпин отправился во Францию как старший товарищ, чтобы наставить малышей и предотвратить катастрофу, к которой движется Франция вслед за своими англосаксонскими патронами из Вашингтона и Лондона. То есть это визит старшего товарища, который пытается как-то вразумить нерадивых, бестолковых малышей, объяснить им, что они действуют как дети, захватившие детский сад и избавившиеся от воспитателей, которым грозит самим такая необдуманность поступков. То есть Си Цзиньпин — спаситель Франции. С этой миссией он туда отправился", — сообщил Коровин.

Напомним, 7 мая Владимир Путин принёс присягу и официально вступил в должность президента РФ. В Кремле свидетелями этому стали около 2,6 тысячи человек. В том числе Путин отметил, что для него огромная честь и священный долг — служить своей стране, а в конце своей речи назвал народ России единым и великим. После Путин принял участие в церемонии представления Президентского полка и посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе.

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В прошлом месяце стало известно, что государственный визит Путина в Китай предстоит в 2024 году. В конце апреля Путин официально анонсировал поездку в КНР. Тогда глава государства отметил, что она планируется в мае. При этом точной даты и других деталей президент не назвал. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин в ходе визита в Поднебесную затронет вопросы международной безопасности.

Анатолий Симоненко
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