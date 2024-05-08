"Это даст миру шанс": Раскрыты причины, по которым Путин после инаугурации посетит Китай

Китай разделяет позицию России на глобальное мироустройство и является ключевым игроком в процессе построения многополярного мира. Именно по этой причине первый государственный визит российского лидера Владимира Путина после инаугурации будет совершён именно в КНР, объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

"Совершенно логично отправиться с первым визитом туда, где разделяют позицию России на глобальное мироустройство, альтернативную нынешней однополярности Запада, который продолжает процесс самоизоляции <…> Китай является ключевой субъектной единицей в процессе построения многополярности. Поэтому выбор, конечно, очевидный, логичный, верный, геополитически выверенный, только это даст миру шанс на сбалансированное развитие", — подчеркнул эксперт.

Он также согласился со словами Путина, что на стороне России находится большинство человечества, в то время как Запад поддерживает меньшинство, которое "стремительно самовыпиливается из всех глобальных мировых процессов". Это, по мнению эксперта, подтверждает и то, что недавно председатель КНР Си Цзиньпин посетил Францию.