Путин принял участие в церемонии представления Президентского полка
Российский лидер Владимир Путин после церемонии инаугурации в Большом Кремлёвском дворце принял на Соборной площади парад Президентского полка, который 7 мая отмечает День части. Путин поздравил военнослужащих с этим событием.
Церемония представления Президентского полка президенту РФ Владимиру Путину. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Здравствуйте, товарищи. Поздравляю вас с 88-й годовщиной со дня образования полка", — сказал Путин.
Отметим, что участие Президентского полка в инаугурации стало традицией. В этот день военнослужащие выполняют представительские задачи и сопровождают торжественные мероприятия.
Президентский полк — это наиболее известная элитная военная часть, которая была сформирована весной 1936 года в качестве Полка специального назначения. С 1993-го отдельный Кремлёвский полк стал называться Президентским. Он входит в структуру Федеральной службы охраны (ФСО).
Как сообщал Life, 7 мая Путин принёс присягу и официально — уже в пятый раз — вступил в должность президента РФ. На торжественной церемонии присутствовало около 2,6 тысячи человек. Выступая перед собравшимися, глава государства, в частности, отметил, что для него огромная честь и священный долг служить своей стране, а в конце своей речи назвал народ России единым и великим.
Telegram / Кремль. Новости