Путин принял участие в церемонии представления Президентского полка

Российский лидер Владимир Путин после церемонии инаугурации в Большом Кремлёвском дворце принял на Соборной площади парад Президентского полка, который 7 мая отмечает День части. Путин поздравил военнослужащих с этим событием.

Церемония представления Президентского полка президенту РФ Владимиру Путину. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Здравствуйте, товарищи. Поздравляю вас с 88-й годовщиной со дня образования полка", — сказал Путин.

Отметим, что участие Президентского полка в инаугурации стало традицией. В этот день военнослужащие выполняют представительские задачи и сопровождают торжественные мероприятия.