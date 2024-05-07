Путин назвал огромной честью и священным долгом служение России

Президент России Владимир Путин назвал служение своей стране огромной честью, обязанностью и священным долгом. Об этом глава государства заявил на церемонии инаугурации в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца.

"Только что произнёс слова президентской присяги. В её тексте сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства — беречь Россию и служить нашему народу. Понимаю, что это огромная честь, ответственность и священный долг", — сказал глава государства.