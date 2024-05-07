Путин назвал огромной честью и священным долгом служение России
Президент России Владимир Путин назвал служение своей стране огромной честью, обязанностью и священным долгом. Об этом глава государства заявил на церемонии инаугурации в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца.
"Только что произнёс слова президентской присяги. В её тексте сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства — беречь Россию и служить нашему народу. Понимаю, что это огромная честь, ответственность и священный долг", — сказал глава государства.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин принёс присягу и официально — уже в пятый раз — вступил в должность президента России. Всего на мероприятии присутствуют около 2,6 тысячи человек — это депутаты, сенаторы, а также руководство правительства, администрации президента, доверенные лица главы государства, деятели культуры, личные гости президента.
TACC / Сергей Бобылев