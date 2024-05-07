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7 мая, 09:35

Путин назвал огромной честью и священным долгом служение России

Президент России Владимир Путин назвал служение своей стране огромной честью, обязанностью и священным долгом. Об этом глава государства заявил на церемонии инаугурации в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца.

"Только что произнёс слова президентской присяги. В её тексте сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства — беречь Россию и служить нашему народу. Понимаю, что это огромная честь, ответственность и священный долг", — сказал глава государства.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин принёс присягу и официально — уже в пятый раз — вступил в должность президента России. Всего на мероприятии присутствуют около 2,6 тысячи человек — это депутаты, сенаторы, а также руководство правительства, администрации президента, доверенные лица главы государства, деятели культуры, личные гости президента.

Путин поцеловал Пахмутову и пожал руку Рошалю на церемонии инаугурации
Путин поцеловал Пахмутову и пожал руку Рошалю на церемонии инаугурации
Обложка ©

TACC / Сергей Бобылев

Наталья Исакова
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