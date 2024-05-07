Путин официально вступил в должность президента России
Владимир Путин принёс присягу и официально — уже в пятый раз — вступил в должность президента России. Торжественная церемония проходит в эти минуты в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца.
Путин официально вступил в должность президента России. Видео © Life.ru
Для присяги использовался специальный "инаугурационный" экземпляр Конституции России, который председатель Конституционного суда Валерий Зорькин ранее поместил на трибуне.
"Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", — произнёс Путин текст присяги.
Всего на церемонии присутствуют около 2,6 тысячи человек — это депутаты, сенаторы, это руководство правительства, администрации президента, доверенные лица главы государства, деятели культуры, личные гости президента. Об этом рассказал Дмитрий Песков. Также были приглашены главы диппредставительств, причём не только дружественных стран.
ТАСС / Zuma / Kremlin Pool