Владимир Путин принёс присягу и официально — уже в пятый раз — вступил в должность президента России. Торжественная церемония проходит в эти минуты в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца.

Путин официально вступил в должность президента России. Видео © Life.ru

Для присяги использовался специальный "инаугурационный" экземпляр Конституции России, который председатель Конституционного суда Валерий Зорькин ранее поместил на трибуне.

"Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", — произнёс Путин текст присяги.