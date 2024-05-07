"Запад, одумайся": Памфилова раскрыла Life.ru, какой сигнал подаёт Россия инаугурацией Путина

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала инаугурацию президента Владимира Путина логическим следствием прошедших в марте выборов. В беседе с Life.ru она также раскрыла, какой посыл Западу несёт эта церемония.

Элла Памфилова раскрыла Life.ru, какой сигнал подаёт Россия инаугурацией Путина. Видео © Life.ru

"Запад, одумайся, — подчеркнула председатель ЦИК. — Ну, он такой безнадёжный".

Памфилова подчеркнула, что в ходе президентских выборов 2024 года российский народ показал свою волю и стремление отстоять интересы страны и сегодня логическое завершение этих выборов. А дальше мы пойдём вперед, формируя стратегию развития на основе наших интересов, добавила глава ЦИК.