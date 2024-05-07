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7 мая, 08:18

"Запад, одумайся": Памфилова раскрыла Life.ru, какой сигнал подаёт Россия инаугурацией Путина

Памфилова назвала инаугурацию Путина логическим следствием прошедших выборов

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала инаугурацию президента Владимира Путина логическим следствием прошедших в марте выборов. В беседе с Life.ru она также раскрыла, какой посыл Западу несёт эта церемония.

Элла Памфилова раскрыла Life.ru, какой сигнал подаёт Россия инаугурацией Путина. Видео © Life.ru

"Запад, одумайся, — подчеркнула председатель ЦИК. Ну, он такой безнадёжный".

Памфилова подчеркнула, что в ходе президентских выборов 2024 года российский народ показал свою волю и стремление отстоять интересы страны и сегодня логическое завершение этих выборов. А дальше мы пойдём вперед, формируя стратегию развития на основе наших интересов, добавила глава ЦИК.

Сигал в беседе с Life.ru назвал Путина величайшим мировым лидером
Сигал в беседе с Life.ru назвал Путина величайшим мировым лидером

Напомним, инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая в Кремле. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени и продлится около часа. Глава государства должен в торжественной форме принести присягу, текст которой зафиксирован в Конституции РФ.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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