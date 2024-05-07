"Запад, одумайся": Памфилова раскрыла Life.ru, какой сигнал подаёт Россия инаугурацией Путина
Памфилова назвала инаугурацию Путина логическим следствием прошедших выборов
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала инаугурацию президента Владимира Путина логическим следствием прошедших в марте выборов. В беседе с Life.ru она также раскрыла, какой посыл Западу несёт эта церемония.
Элла Памфилова раскрыла Life.ru, какой сигнал подаёт Россия инаугурацией Путина. Видео © Life.ru
"Запад, одумайся, — подчеркнула председатель ЦИК. — Ну, он такой безнадёжный".
Памфилова подчеркнула, что в ходе президентских выборов 2024 года российский народ показал свою волю и стремление отстоять интересы страны и сегодня логическое завершение этих выборов. А дальше мы пойдём вперед, формируя стратегию развития на основе наших интересов, добавила глава ЦИК.
Напомним, инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая в Кремле. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени и продлится около часа. Глава государства должен в торжественной форме принести присягу, текст которой зафиксирован в Конституции РФ.
Life.ru