Прямая трансляция инаугурации Путина начнётся 7 мая в 12:00

Телеканал "Россия-1" начнёт транслировать инаугурацию президента РФ Владимира Путина в 12:00 по московскому времени 7 мая. Соответствующий анонс появился в программе "Вести недели".

"Торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Владимировича Путина. Прямая трансляция 7 мая в 12:00 по московскому времени на канале "Россия", — сказано в анонсе.