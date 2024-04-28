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28 апреля, 09:13

Прямая трансляция инаугурации Путина начнётся 7 мая в 12:00

Телеканал "Россия-1" начнёт транслировать инаугурацию президента РФ Владимира Путина в 12:00 по московскому времени 7 мая. Соответствующий анонс появился в программе "Вести недели".

"Торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Владимировича Путина. Прямая трансляция 7 мая в 12:00 по московскому времени на канале "Россия", — сказано в анонсе.

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Напомним, что в марте победу на выборах президента России одержал Владимир Путин. За него проголосовали 76 277 708 граждан страны. Дмитрий Песков ранее обещал сообщить о дополнительных нюансах инаугурации Путина. Вместе с тем в Кремле предупредили, что Запад попытается устроить провокацию в преддверии инаугурации.

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Kremlin.ru

Андрей Бражников
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