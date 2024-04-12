В Кремле спрогнозировали новые провокации Запада в преддверии инаугурации Путина

Запад не оставляет попыток вмешаться в дела России, особенно в преддверии инаугурации российского лидера Владимира Путина. Однако власти научились с этим бороться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что сейчас все усилия по обеспечению безопасности, в том числе информационной, находятся на максимуме.

"Конечно, такие значимые — особенно символические — мероприятия, как инаугурация президента, всегда рассматриваются нашими врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России. Мы научились с этим бороться и этому противостоять. Научились все вместе", — сказал Песков журналистам.