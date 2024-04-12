В Кремле спрогнозировали новые провокации Запада в преддверии инаугурации Путина
Песков: Запад рассматривает инаугурацию Путина как повод для провокаций
Запад не оставляет попыток вмешаться в дела России, особенно в преддверии инаугурации российского лидера Владимира Путина. Однако власти научились с этим бороться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что сейчас все усилия по обеспечению безопасности, в том числе информационной, находятся на максимуме.
"Конечно, такие значимые — особенно символические — мероприятия, как инаугурация президента, всегда рассматриваются нашими врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России. Мы научились с этим бороться и этому противостоять. Научились все вместе", — сказал Песков журналистам.
Напомним, Путин победил на завершившихся 17 марта выборах президента, набрав 87,28% голосов. Обращаясь к гражданам, он поблагодарил всех проголосовавших, вне зависимости от того, за кого они отдали голос. Инаугурация российского лидера состоится 7 мая.
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