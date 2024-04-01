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1 апреля, 10:41

Комитет Совфеда поддержал проект обращения к ООН о вмешательстве Запада в выборы президента РФ

В СФ поддержали проект обращения о вмешательстве Запада в выборы президента РФ

Здание Совета Федерации в Москве. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Здание Совета Федерации в Москве. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал и рекомендовал принять проект обращения в связи с попытками вмешательства в прошедшие выборы президента России, сообщил источник, принимавший участие в заседании. Документ планируется адресовать ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира.

Собеседник ТАСС добавил, что решение о рассмотрении документа будет принято советом палаты на пленарном заседании. Предполагается, что документ будет рассмотрен 3 апреля.

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Напомним, выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Явка составила 77,44%, став рекордом в истории современной РФ. Победителем с 87,28% голосов стал действующий глава государства Владимир Путин. Как отмечали в Кремле, показатель чистоты результата находится на высшем уровне и Москва не намерена оправдываться перед Западом.

Матвей Константинов
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