Комитет Совфеда поддержал проект обращения к ООН о вмешательстве Запада в выборы президента РФ

Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал и рекомендовал принять проект обращения в связи с попытками вмешательства в прошедшие выборы президента России, сообщил источник, принимавший участие в заседании. Документ планируется адресовать ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира.