Антонов ответил на негативные оценки Западом президентских выборов в России

Москву совершенно не волнуют ангажированные оценки президентских выборов, исходящие от недружественных стран. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что выборы в России "можно описать лишь как недемократические".

"Тем более что "уколы" сопровождаются потоком преднамеренной лжи и менторскими нотациями. Мы никого не учим, как организовывать электоральный процесс и укреплять демократию. Требуем такого же отношения к себе", — процитировала пресс-служба посольства слова дипломата в телеграм-канале.

Антонов подчеркнул, что нравоучения и оскорбительные выпады российское государство не приемлет. Что касается США — они и дальше будут следовать обречённому на провал проекту "анти-Россия", пытаясь расколоть наше общество и подорвать легитимность действий высшего руководства страны.