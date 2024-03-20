Антонов ответил на негативные оценки Западом президентских выборов в России
Посол Антонов: Россию не волнуют оценки выборов со стороны недружественных стран
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Посольство России в США
Москву совершенно не волнуют ангажированные оценки президентских выборов, исходящие от недружественных стран. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что выборы в России "можно описать лишь как недемократические".
"Тем более что "уколы" сопровождаются потоком преднамеренной лжи и менторскими нотациями. Мы никого не учим, как организовывать электоральный процесс и укреплять демократию. Требуем такого же отношения к себе", — процитировала пресс-служба посольства слова дипломата в телеграм-канале.
Антонов подчеркнул, что нравоучения и оскорбительные выпады российское государство не приемлет. Что касается США — они и дальше будут следовать обречённому на провал проекту "анти-Россия", пытаясь расколоть наше общество и подорвать легитимность действий высшего руководства страны.
Кроме того, посол отметил, что на выборах никто не заставлял голосовать за какого-то определённого кандидата, всё было максимально прозрачно и демократично. Это наблюдали эксперты из 129 государств, включая США.
Напомним, выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Явка избирателей (77,44%) стала рекордной в истории современной России. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов и одержал убедительную победу. Вторым стал кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,31% голосов, третьим — кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, набравший 3,85%. На четвёртом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,20%. В Министерстве иностранных дел сообщили, что за рубежом на выборах президента проголосовало почти 250 тысяч граждан России. Победитель там оказался тот же.