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18 марта, 08:13

ЦИК озвучила итоговую явку на выборы-2024, она стала рекордной

Памфилова: Явка на выборы президента РФ в 2024 году составила 77,44%

Явка на прошедших президентских выборах стала рекордной в истории современной России: проголосовало 77,44% избирателей. Об этом рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Явка на прошедших президентских выборах стала рекордной в истории современной России. Фото © Life.ru

Явка на прошедших президентских выборах стала рекордной в истории современной России. Фото © Life.ru

"Явка у нас впервые, она рекордная, беспрецедентная, её не было никогда — это 77,44%", — сказала Памфилова.

Всего в голосовании приняло участие 87 113 127 россиян.

Окончательные же итоги президентской кампании Центральная избирательная комиссия России подведёт 21 марта в 11.00 мск.

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Напомним, выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. По итогам обработки 99% протоколов побеждает действующий глава государства Владимир Путин, он набирает 87,33% голосов. С переизбранием его уже поздравили зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, спикер ГД Вячеслав Володин, президент Республики Сербской Милорад Додик и целый ряд зарубежных лидеров.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
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