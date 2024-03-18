ЦИК озвучила итоговую явку на выборы-2024, она стала рекордной

Явка на прошедших президентских выборах стала рекордной в истории современной России: проголосовало 77,44% избирателей. Об этом рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Явка у нас впервые, она рекордная, беспрецедентная, её не было никогда — это 77,44%", — сказала Памфилова.