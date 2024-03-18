"Отмечаем его триумф": Мировые лидеры поздравили Путина с переизбранием

Президенты зарубежных стран поздравили российского лидера Владимира Путина с уверенной победой на выборах. Первые слова поддержки прозвучали из уст глав Венесуэлы, Кубы, Таджикистана, Боливии и Никарагуа.

Завершившееся 17 марта голосование прошло в демократическом ключе, считает лидер Венесуэлы Николас Мадуро. За это русский народ заслуживает признание, сказано в заявлении политика. А вот президент Никарагуа Даниэль Ортега в своём поздравлении напомнил о ключевой роли Путина в стабилизации миропорядка.

"В эти времена нестабильности и насилия в мире, где нам всем нужны мир, согласие и радость, мы отмечаем его [Путина] триумф как вклад в незаменимую стабильность человечества", — заявил Ортега, пожелав российскому коллеге побед и здоровья.

К поздравлениям присоединился также глава Боливии Луис Арсе. По мнению зарубежного лидера, уверенная победа Путина говорит о единении "храброго народа России". Яркое подтверждение высокого политического авторитета Путина в итогах выборов увидел и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выразивший надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества Москвы и Душанбе.

"Наши искренние поздравления президенту Владимиру Путину с переизбранием. Это свидетельствует о признании российским народом его руководства. Мы продолжим укреплять связи между Кубой и Россией в секторах, касающихся благополучия наших народов", — высказался об итогах выборов в соцсети X кубинский лидер Мигель Диас-Канель.