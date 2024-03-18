Президентские выборы в России были организованы на высочайшем уровне и стали олицетворением честности и прозрачности. Так о подошедшем к концу процессе голосования высказался финский журналист Кости Хейсканен.

Гость из Скандинавии подчеркнул, что наблюдал за ходом выборов в Москве и Санкт-Петербурге. По словам иностранца, увиденное позволяет ему сравнить любые фейки о голосовании с "русофобской отрыжкой".