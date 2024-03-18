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18 марта, 02:09

"Русофобская отрыжка": Финский журналист дерзко ответил авторам фейков о выборах в России

Финский журналист Хейсканен похвалил выборы в России за прозрачность и честность

Президентские выборы в России были организованы на высочайшем уровне и стали олицетворением честности и прозрачности. Так о подошедшем к концу процессе голосования высказался финский журналист Кости Хейсканен.

Гость из Скандинавии подчеркнул, что наблюдал за ходом выборов в Москве и Санкт-Петербурге. По словам иностранца, увиденное позволяет ему сравнить любые фейки о голосовании с "русофобской отрыжкой".

"А на самом деле всё очень честно и замечательно организовано", — рассказал Хейсканен в интервью РИА "Новости".

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Президентские выборы завершились в России 17 марта. ЦИК обработал уже 95% бюллетеней, по итогам которых с результатом 87,32% лидирует кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин. Политик уже получил поздравления с победой от зампреда СБ РФ Дмитрия Медведева, спикера ГД Вячеслава Володина и президента Республики Сербской Милорада Додика.

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Life.ru / Павел Баранов

Илья Пушкарев
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