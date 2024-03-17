Володин поздравил Путина с победой и назвал его преимуществом России
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ / Марат Абулхатин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил действующего президента России Владимира Путина с переизбранием, заявив, что его победа — это победа всех граждан нашей страны.
По словам парламентария, выборы продемонстрировали консолидацию общества и высочайший уровень доверия главе государства. Результат превзошёл все ожидания и стал ответом тем, кто стремился развалить страну.
"Вашингтону, Брюсселю и преступному киевскому режиму не удалось запугать людей: несмотря на угрозу жизни, жители Белгородской, Брянской, Курской областей, Крыма и Севастополя, Донбасса и Новороссии пришли на избирательные участки, сплотились вокруг президента, проголосовав за будущее нашей страны", — написал Володин в телеграм-канале, отметив, что Путин — преимущество России, с ним она станет ещё сильнее.
Напомним, выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. После обработки 60,01% бюллетеней с результатом 87,26% лидирует действующий глава государства Владимир Путин. Президенту доложили о первых итогах голосования, с блестящей победой его уже поздравил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.