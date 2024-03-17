Володин поздравил Путина с победой и назвал его преимуществом России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил действующего президента России Владимира Путина с переизбранием, заявив, что его победа — это победа всех граждан нашей страны.

По словам парламентария, выборы продемонстрировали консолидацию общества и высочайший уровень доверия главе государства. Результат превзошёл все ожидания и стал ответом тем, кто стремился развалить страну.

"Вашингтону, Брюсселю и преступному киевскому режиму не удалось запугать людей: несмотря на угрозу жизни, жители Белгородской, Брянской, Курской областей, Крыма и Севастополя, Донбасса и Новороссии пришли на избирательные участки, сплотились вокруг президента, проголосовав за будущее нашей страны", — написал Володин в телеграм-канале, отметив, что Путин — преимущество России, с ним она станет ещё сильнее.