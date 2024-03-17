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17 марта, 20:38

Володин поздравил Путина с победой и назвал его преимуществом России

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ / Марат Абулхатин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ / Марат Абулхатин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил действующего президента России Владимира Путина с переизбранием, заявив, что его победа — это победа всех граждан нашей страны.

По словам парламентария, выборы продемонстрировали консолидацию общества и высочайший уровень доверия главе государства. Результат превзошёл все ожидания и стал ответом тем, кто стремился развалить страну.

"Вашингтону, Брюсселю и преступному киевскому режиму не удалось запугать людей: несмотря на угрозу жизни, жители Белгородской, Брянской, Курской областей, Крыма и Севастополя, Донбасса и Новороссии пришли на избирательные участки, сплотились вокруг президента, проголосовав за будущее нашей страны", — написал Володин в телеграм-канале, отметив, что Путин — преимущество России, с ним она станет ещё сильнее.

МВД не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов
МВД не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов

Напомним, выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. После обработки 60,01% бюллетеней с результатом 87,26% лидирует действующий глава государства Владимир Путин. Президенту доложили о первых итогах голосования, с блестящей победой его уже поздравил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Лариса Сафронова
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