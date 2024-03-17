Песков: Путину доложили о первых результатах выборов

Действующему главе государства Владимиру Путину доложили о первых результатах президентских выборов, об этом Life.ru сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Ну а как вы думаете? Утаили, что ли?" — ответил Песков на соответствующий вопрос.