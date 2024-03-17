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17 марта, 18:56

Песков: Путину доложили о первых результатах выборов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Действующему главе государства Владимиру Путину доложили о первых результатах президентских выборов, об этом Life.ru сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков: Путину доложили о первых результатах выборов. Видео © Life.ru

"Ну а как вы думаете? Утаили, что ли?" — ответил Песков на соответствующий вопрос.

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Напомним, с 15 по 17 марта в России проходило трёхдневное голосование на выборах президента страны. За пост лидера борются четыре политика: действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии "Новые люди". По состоянию на 21:00 мск все избирательные участки на территории страны закрыты, начался подсчёт голосов. Так, по данным ЦИК после обработки 24,4% бюллетеней, Владимир Путин набирает 87,97%.

Александр Юнашев
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