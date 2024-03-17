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17 марта, 18:43
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Медведев поздравил Путина с блестящей победой на выборах президента России

Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Обложка © ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Обложка © ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил действующего главу государства Владимира Путина с победой на президентских выборах.

"Поздравляю В. В. Путина с блестящей победой на выборах Президента России!"написал Медведев в телеграм-канале.

ВЦИОМ: Путин наберёт 87% голосов на выборах президента РФ
ВЦИОМ: Путин наберёт 87% голосов на выборах президента РФ

Напомним, с 15 марта по 17 марта в России проходило трёхдневное голосование на выборах президента страны. За пост лидера борются четыре политика: действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии "Новые люди". По состоянию на 21.00 мск все избирательные участки на территории страны закрыты, начался подсчёт голосов. Так, по данным ЦИК после обработки 24,4% бюллетеней, Владимир Путин набирает 87,97%.

Александра Вишнякова
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