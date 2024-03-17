Медведев поздравил Путина с блестящей победой на выборах президента России

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил действующего главу государства Владимира Путина с победой на президентских выборах.

"Поздравляю В. В. Путина с блестящей победой на выборах Президента России!" — написал Медведев в телеграм-канале.