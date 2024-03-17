ВЦИОМ: Путин наберёт 87% голосов на выборах президента РФ

Все избирательные участки в России закрыты, озвучены данные экзитполов. Так, по данным экзитпола Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), кандидат-самовыдвиженец, действующий президент РФ Владимир Путин займёт первое место с 87% голосов.

Также, по данным экзитполов ВЦИОМа, второе место займёт кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,6%), третье — Владислав Даванков от "Новых людей" (4,2%), а четвёртое — лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3%). Ещё 1,2% бюллетеней будут признаны недействительными.

По данным экзитпола фонда "Общественное мнение", Владимир Путин на выборах президента наберёт 87,8% голосов. Второе место у Николая Харитонова (КПРФ) — 4,7%. За ним — Даванков (3,6%) и Слуцкий — 2,5% голосов.

Опросы проводились на выходе с избирательных участков 15–17 марта.