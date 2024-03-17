Памфилова поблагодарила Запад за высокую явку на выборы: "Он нас сплотил"

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова обратилась к странам Запада со словами благодарности за высокую явку на выборы президента РФ. Она считает их случайной заслугой ажиотаж на избирательных участках.

"Хочу сказать спасибо Западу, он нас сплотил. В большей степени поняли, как важно сейчас быть вместе, знаете, чем больше на нас давят, тем больше мы даём отпор", — объяснила Памфилова, комментируя рост явки по сравнению с выборами президента 2018 года.