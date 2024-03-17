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17 марта, 14:47

Памфилова поблагодарила Запад за высокую явку на выборы: "Он нас сплотил"

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова обратилась к странам Запада со словами благодарности за высокую явку на выборы президента РФ. Она считает их случайной заслугой ажиотаж на избирательных участках.

"Хочу сказать спасибо Западу, он нас сплотил. В большей степени поняли, как важно сейчас быть вместе, знаете, чем больше на нас давят, тем больше мы даём отпор", — объяснила Памфилова, комментируя рост явки по сравнению с выборами президента 2018 года.

Глава ЦИК уверена, что высокой явке поспособствовало трёхдневное голосование. Это дало избирателям больше возможностей для участия в выборах. Те россияне, кто по каким-то причинам не мог проголосовать, получили этот шанс, заметила Памфилова.

Иностранные наблюдатели высоко оценили выборы президента РФ в Крыму и Приморье
Иностранные наблюдатели высоко оценили выборы президента РФ в Крыму и Приморье

Ранее Life.ru писал, что явка на выборы президента в 2024 году превысила показатели избирательного процесса 2018 года. За ходом кампании следят более тысячи наблюдателей из 129 стран. Голосование в стране завершится 17 марта в 20:00. Но первые избирательные участки для голосования на выборах уже закрылись в самых восточных регионах России — на Камчатке и Чукотке, затем — в Бурятии и Амурской области.

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Life.ru / Андрей Тишин

Андрей Бражников
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