Иностранные наблюдатели высоко оценили выборы президента РФ в Крыму и Приморье

Иностранные электоральные эксперты Йейен Ростияни и Андрад Лоуренсо Гратиане поделились своими впечатлениями от проходящих в России выборов главы государства. Наблюдатель из Индонезии Йейен Ростияни рассказала, что жители Крыма придают особенный смысл голосованию.

"Мне удалось пообщаться с избирательницей — пожилой женщиной. Она сказала, что эти выборы очень важны для жителей Крыма, поэтому она пришла и отдала свой голос за одного из кандидатов. Я нашла это символичным. Она была рада этим выборам. То, как она себя чувствует во время выборов, является отражением мнения большинства жителей региона", — поделилась Ростияни.

Также её впечатлило количество голосующих, среди которых были и люди пожилого возраста, и молодые, и те, для кого это было первое голосование. По её словам, комфортные условия были созданы и для представителей СМИ, которые вели фото- и видеосъёмку на избирательном участке. Но главным открытием для эксперта из Индонезии стали комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), позволяющие считывать голоса избирателей.

А общественный деятель из Бельгии Андрад Лоуренсо Гратиане посетила Владивосток, чтобы понаблюдать за ходом голосования. Спустя три дня, проведённых на избирательных участках, ей удалось детально разобрать все особенности процесса. Она отметила открытость и честность процедуры, заявив, что присутствовала при открытии и закрытии избирательного участка, где делала фотографии.

Гратиане ознакомилась с различными форматами голосования. Она положительно оценила возможность надомного голосования, которое позволяет поучаствовать в процессе людям с ограниченными возможностями здоровья.

"Доступ к голосованию действительно важен для маломобильных групп населения. Нужно учитывать это. Я видела, что члены избирательных комиссий ходят к людям с ограниченными возможностями здоровья домой, чтобы те могли проголосовать", — рассказала эксперт.