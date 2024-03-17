Более тысячи наблюдателей из 129 стран следят за выборами президента России
За ходом голосования на выборах президента России следят более тысячи международных наблюдателей и экспертов из 129 государств, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Таким образом, за ходом голосования на выборах президента России наблюдают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран", — сказала Памфилова.
По её словам, большая группа международных наблюдателей следит за ходом голосования в Москве и Московской области, однако работа кипит не только в столице. Международные эксперты разъехались и в 53 региона России.
Напомним, что сейчас в России проходят выборы президента. На должность главы государства претендуют Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Минцифры сообщило, что более 90% избирателей, зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования, уже отдали свой голос. А общая очная явка по стране достигла 60,04%. Голосование продлится до 20:00 17 марта, в самых восточных регионах страны оно уже завершилось.
ТАСС / Артём Иванов