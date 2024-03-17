Более тысячи наблюдателей из 129 стран следят за выборами президента России

За ходом голосования на выборах президента России следят более тысячи международных наблюдателей и экспертов из 129 государств, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Таким образом, за ходом голосования на выборах президента России наблюдают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран", — сказала Памфилова.

По её словам, большая группа международных наблюдателей следит за ходом голосования в Москве и Московской области, однако работа кипит не только в столице. Международные эксперты разъехались и в 53 региона России.