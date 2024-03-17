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17 марта, 07:17

Явка избирателей на ДЭГ на выборы президента РФ превысила 90%

Более 90% избирателей, зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), уже отдали свой голос на выборах президента России. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

"В выборах президента приняли участие онлайн уже 4,2 миллиона зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) избирателей. На 10 утра 17 марта по московскому времени явка составила 91%", — уточнило министерство.

Голосование продлится до 20:00 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре человека: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Между тем в Москве уже более 4,4 миллиона человек приняли участие в выборах очно. А общая очная явка по стране превысила 60%.

Певец Shaman в куртке с Z-нашивкой отдал свой голос на выборах президента РФ
Певец Shaman в куртке с Z-нашивкой отдал свой голос на выборах президента РФ
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Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Андрей Бражников
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