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17 марта, 07:08

Певец Shaman в куртке с Z-нашивкой отдал свой голос на выборах президента РФ

Певец Shaman проголосовал на выборах президента России

Певец Shaman (Ярослав Дронов) проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в Петербурге. Он перекрестился и бросил в урну свой бюллетень с проставленной галочкой.

Видео © t.me / good78news

На участок исполнитель пришёл в куртке с Z-нашивкой и свитшоте с надписью "Я русский".

Тем временем общая очная явка на выборы президента РФ по стране превысила 60%. При этом данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования.

Второй розыгрыш "Миллиона призов" на выборах президента в Москве пройдёт 17 марта
Второй розыгрыш "Миллиона призов" на выборах президента в Москве пройдёт 17 марта
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Андрей Бражников
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