Певец Shaman в куртке с Z-нашивкой отдал свой голос на выборах президента РФ

Певец Shaman (Ярослав Дронов) проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в Петербурге. Он перекрестился и бросил в урну свой бюллетень с проставленной галочкой.

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На участок исполнитель пришёл в куртке с Z-нашивкой и свитшоте с надписью "Я русский".