Второй розыгрыш "Миллиона призов" на выборах президента в Москве пройдёт 17 марта

Второй розыгрыш программы "Миллион призов" акции "Выбираем вместе" пройдёт 17 марта. Как сообщается на сайте мэра Москвы, принять участие в событии могут москвичи, которые проголосовали на выборах президента России электронно с 20:01 15 марта до 20:00 16 марта.

Победителей определят не позднее 10:00. Счастливчики получат сообщение с уведомлением о призе на номер телефона, для получения которого понадобится активировать уникальный код участника на сайте "Миллион призов".

"Все участники электронного голосования смогут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов или умную колонку. Кроме того, для тех, кто впервые проголосует онлайн и не победит в основном розыгрыше, предусмотрен гарантированный приз — тысяча баллов", — рассказали в пресс-службе мэра столицы.