Очная явка на выборы президента превысила 55%

По состоянию на 20:19 мск 16 марта очная явка на выборы президента России составила 55,10%. Это следует из данных на официальном сайте ЦИК РФ.

Напомним, 15 марта по всей стране стартовало голосование на выборах президента, оно продлится три дня — до 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре политика: баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").