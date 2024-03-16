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16 марта, 17:53

Очная явка на выборы президента превысила 55%

ЦИК: На 20:19 мск 16 марта очная явка на выборы президента РФ составила 55,10%

По состоянию на 20:19 мск 16 марта очная явка на выборы президента России составила 55,10%. Это следует из данных на официальном сайте ЦИК РФ.

"Ход голосования — 55,10", — говорится на сайте. Отмечается, что данные не учитывают дистанционное голосование.

Стало известно, когда появятся первые результаты выборов президента России
Стало известно, когда появятся первые результаты выборов президента России

Напомним, 15 марта по всей стране стартовало голосование на выборах президента, оно продлится три дня — до 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре политика: баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").

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ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

Александра Мышляева
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