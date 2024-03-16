Стало известно, когда появятся первые результаты выборов президента России
Зампред ЦИК Булаев: Первые результаты выборов появятся 17 марта после 21:00
Первые результаты выборов президента России появятся вечером 17 марта. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.
"Первые результаты — после 21:00. Так по закону", — приводит его слова ТАСС.
Завтра в 21:00 мск закроются последние избирательные участки — в Калининградской области.
Напомним, 15 марта во всех регионах РФ стартовало голосование на выборах президента России, оно продлится три дня — до 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре политических деятеля: баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне голосуют активно, явка в субботу днём уже превысила 50%.
Life.ru