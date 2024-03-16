Стало известно, когда появятся первые результаты выборов президента России

"Первые результаты — после 21:00. Так по закону", — приводит его слова ТАСС.

Напомним, 15 марта во всех регионах РФ стартовало голосование на выборах президента России, оно продлится три дня — до 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре политических деятеля: баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне голосуют активно, явка в субботу днём уже превысила 50%.