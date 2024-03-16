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16 марта, 15:10

Стало известно, когда появятся первые результаты выборов президента России

Зампред ЦИК Булаев: Первые результаты выборов появятся 17 марта после 21:00

Первые результаты выборов президента России появятся вечером 17 марта. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

"Первые результаты — после 21:00. Так по закону", — приводит его слова ТАСС.

Завтра в 21:00 мск закроются последние избирательные участки — в Калининградской области.

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Напомним, 15 марта во всех регионах РФ стартовало голосование на выборах президента России, оно продлится три дня — до 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре политических деятеля: баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне голосуют активно, явка в субботу днём уже превысила 50%.

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Life.ru

Никита Никонов
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