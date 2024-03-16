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16 марта, 13:26

Очная явка избирателей на выборах президента России превысила 50%

ЦИК: Более 50% россиян проголосовали очно на выборах к 16:11 мск

Общая очная явка избирателей на выборах президента России превысила 50% по состоянию на 16:11 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные информационного табло в Центризбиркоме (ЦИК РФ).

"Ход голосования — 50,01%", — указано в сообщении. Уточняется, что информация приводит без учёта тех, кто голосовал дистанционно.

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Напомним, 15 марта во всех регионах стартовало голосование на выборах президента РФ, оно продлится три дня — до 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре политических деятеля: баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Между тем сообщается, что около 4 млн человек проголосовали на выборах в Москве.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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