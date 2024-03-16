Около 4 млн человек проголосовали на выборах президента России в Москве
Выборы президента России. Обложка © Life.ru
Более 3,9 миллиона москвичей уже проголосовали на выборах российского лидера. Такими данными поделилась председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"На 15:00 всего выдано бюллетеней 3 910 263, из них дистанционно проголосовали 2 982 178 [человек], с помощью бумажного бюллетеня — 928 085", — отметила она.
В свою очередь в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице указали, что на данную минуту в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие уже более трёх миллионов москвичей.
Напомним, 15 марта в РФ стартовало трёхдневное голосование на выборах президента. На должность главы государства претендуют четыре человека: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне активно посещают избирательные участки. В целом по стране очная явка уже превысила 40%.