Около 4 млн человек проголосовали на выборах президента России в Москве

"На 15:00 всего выдано бюллетеней 3 910 263, из них дистанционно проголосовали 2 982 178 [человек] , с помощью бумажного бюллетеня — 928 085", — отметила она.

В свою очередь в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице указали, что на данную минуту в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие уже более трёх миллионов москвичей.