Регион

Уведомления отключены

16 марта, 11:02

Очная явка на выборы президента России по стране превысила 40%

По состоянию на 13:52 очная явка на выборы президента России составила 40,32%, следует из данных, представленных в информационном центре ЦИК РФ. Данные не учитывают проголосовавших дистанционно.

"Ход голосования — [явка] 40,32% ", — говорится в сообщении.

Леонид Слуцкий проголосовал на выборах президента России
Леонид Слуцкий проголосовал на выборах президента России

Напомним, 15, 16 и 17 марта проходит голосование на выборах президента России. Всего кандидатов четыре: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Избирательный процесс вовсю гремит по всей стране, а в Москве уже проголосовало более 3,1 миллиона человек.

Обложка ©

АГН "Москва" / Авилов Александр

Матвей Константинов
  • Новости
  • Выборы — 2024
  • ЦИК
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров