Очная явка на выборы президента России по стране превысила 40%

По состоянию на 13:52 очная явка на выборы президента России составила 40,32%, следует из данных, представленных в информационном центре ЦИК РФ. Данные не учитывают проголосовавших дистанционно.

Напомним, 15, 16 и 17 марта проходит голосование на выборах президента России. Всего кандидатов четыре: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Избирательный процесс вовсю гремит по всей стране, а в Москве уже проголосовало более 3,1 миллиона человек.