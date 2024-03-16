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16 марта, 09:59

Леонид Слуцкий проголосовал на выборах президента России

Леонид Слуцкий в Москве голосует на выборах президента России. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Леонид Слуцкий в Москве голосует на выборах президента России. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Кандидат в президенты России от партии ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах главы государства. Для этого политик выбрал участковую избирательную комиссию в московской школе № 1236 имени С.В. Милашенкова.

Как пишет ТАСС, Слуцкий воспользовался традиционным способом отдать свой голос.

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Напомним, 16 марта в России проходит второй день трёхдневного голосования на выборах президента. Всего в избирательных бюллетенях числятся четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Тем временем свой гражданский долг исполнили уже более 3,1 миллиона москвичей, а очная явка по стране превысила 37%.

Матвей Константинов
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