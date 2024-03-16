Минцифры: Явка на ДЭГ на выборы президента к 11:00 мск составила 82%

Более 80% избирателей, которые зарегистрировались на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

"Явка избирателей в дистанционном электронном голосовании к 11 утра по московскому времени 16 марта составила 82%. Свои голоса на платформе отдали 3,8 млн человек", — говорится в сообщении.