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16 марта, 09:12

Минцифры: Явка на ДЭГ на выборы президента к 11:00 мск составила 82%

Более 80% избирателей, которые зарегистрировались на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

"Явка избирателей в дистанционном электронном голосовании к 11 утра по московскому времени 16 марта составила 82%. Свои голоса на платформе отдали 3,8 млн человек", — говорится в сообщении.

В ведомстве также назвали регионы, которые являются лидерами на платформе ДЭГ по явке. В их числе — Камчатский и Алтайский края, Белгородская, Курская, Липецкая, Томская, Вологодская, Свердловская области, а также Чувашия.

Премьер-министр Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента РФ
Премьер-министр Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента РФ

Напомним, 16 марта проходит второй день выборов президента России. Всего на голосование даётся три дня — до 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре человека: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Между тем в Москве уже более 3,1 миллиона человек приняли участие в выборах. При этом очная явка на выборах президента превысила 37%.

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Telegram / Минцифры России

Дарья Нарыкова
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