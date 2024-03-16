Минцифры: Явка на ДЭГ на выборы президента к 11:00 мск составила 82%
Более 80% избирателей, которые зарегистрировались на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.
"Явка избирателей в дистанционном электронном голосовании к 11 утра по московскому времени 16 марта составила 82%. Свои голоса на платформе отдали 3,8 млн человек", — говорится в сообщении.
В ведомстве также назвали регионы, которые являются лидерами на платформе ДЭГ по явке. В их числе — Камчатский и Алтайский края, Белгородская, Курская, Липецкая, Томская, Вологодская, Свердловская области, а также Чувашия.
Напомним, 16 марта проходит второй день выборов президента России. Всего на голосование даётся три дня — до 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре человека: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Между тем в Москве уже более 3,1 миллиона человек приняли участие в выборах. При этом очная явка на выборах президента превысила 37%.
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