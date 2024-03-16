В Москве по состоянию на 08:00 проголосовали более 3,1 миллиона избирателей

Уже более 3,1 миллиона москвичей приняли участие в выборах президента России, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Она отметила высокую явку и понадеялась, что интерес граждан к голосованию сохранится.

"На 08:00 утра [16 марта] цифра проголосовавших составила 3 миллиона 147 тысяч 675 избирателей. Мы отмечаем высокую явку и очень надеемся, что, как нас порадовал первый день голосования, предстоит ещё два, что те, кто ещё не успел реализовать своё активное избирательное право, смогут проголосовать и сегодня, и завтра", — сказала она.

Кириллова отметила, что ночь прошла спокойно, а с утра все участковые избирательные комиссии, как и было запланировано, приступили к работе. Никаких нарушений и замечаний не было.