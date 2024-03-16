В Москве по состоянию на 08:00 проголосовали более 3,1 миллиона избирателей
Один из избирательных участков в Москве. Обложка © Агентство "Москва" / Авилов Александр
Уже более 3,1 миллиона москвичей приняли участие в выборах президента России, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Она отметила высокую явку и понадеялась, что интерес граждан к голосованию сохранится.
"На 08:00 утра [16 марта] цифра проголосовавших составила 3 миллиона 147 тысяч 675 избирателей. Мы отмечаем высокую явку и очень надеемся, что, как нас порадовал первый день голосования, предстоит ещё два, что те, кто ещё не успел реализовать своё активное избирательное право, смогут проголосовать и сегодня, и завтра", — сказала она.
Кириллова отметила, что ночь прошла спокойно, а с утра все участковые избирательные комиссии, как и было запланировано, приступили к работе. Никаких нарушений и замечаний не было.
Напомним, 15 марта стартовало трёхдневное голосование на выборах президента России. На должность главы государства претендуют четыре человека: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). К слову, в ночь на 16 марта, пока обычные избирательные участки были закрыты, свой голос онлайн успели отдать около 200 тысяч москвичей. А общая явка, по данным на 09:29, достигла 36,67%.