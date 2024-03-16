Сергей Безруков проголосовал на выборах в столице Приангарья
Народный артист России Безруков проголосовал в Иркутске на выборах президента
Народный артист России Сергей Безруков проголосовал на выборах президента России в Иркутске. Об этом событии написал в своём телеграм-канале мэр столицы Приангарья Руслан Болотов.
Безруков в Иркутске проголосовал на выборах президента. Видео © Telegram / Руслан Болотов
Чиновник подчеркнул, что в своём интервью местным средствам массовой информации актёр заявил, что Иркутск является для него родным городом. Болотов отметил, что жители региона гордятся этой оценкой.
"Моя жена Аня Матисон из Иркутска, так что и мои дети сибиряки наполовину. Для них Иркутск тоже родной город", — заявил Безруков.
Как сообщал Life.ru, 15 марта в России стартовало трёхдневное голосование на выборах президента. На должность главы государства претендуют четыре политических деятеля: баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Стоит отметить, что своё избирательное право реализовали уже многие российские знаменитости. Так, актёр, депутат Госдумы Дмитрий Певцов вместе с супругой — актрисой Ольгой Дроздовой — посетил один из избирательных участков столицы, после чего призвал россиян последовать его примеру.
Telegram / Руслан Болотов