Сергей Безруков проголосовал на выборах в столице Приангарья

Народный артист России Сергей Безруков проголосовал на выборах президента России в Иркутске. Об этом событии написал в своём телеграм-канале мэр столицы Приангарья Руслан Болотов.

Безруков в Иркутске проголосовал на выборах президента. Видео © Telegram / Руслан Болотов

Чиновник подчеркнул, что в своём интервью местным средствам массовой информации актёр заявил, что Иркутск является для него родным городом. Болотов отметил, что жители региона гордятся этой оценкой.