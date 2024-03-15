Дирижёр Башмет рассказал, почему важно проголосовать на выборах президента
Дирижёр Юрий Башмет призвал россиян проголосовать на выборах президента
Юрий Башмет. Обложка © TACC / Софья Сандурская
Народный артист СССР, худрук Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет обратил внимание на чёткость и оперативность при организации выборов президента России. Сегодня именитый дирижёр проголосовал на одном из избирательных участков в Москве.
По его словам, обстановка на участке, где он голосует уже много лет, была очень позитивная, люди пришли в приподнятом настроении. Башмет признался, что ему было крайне приятно фотографироваться с соотечественниками, которые по случайности оказались с ним в одно и то же время на участке. По мнению артиста, самое главное сейчас — чтобы россияне проявили свою гражданскую позицию.
"Мы, люди, которые живут в России, можем и должны показать, куда мы хотим идти дальше, в каком направлении. И важно, чтобы каждый выразил свою позицию. Это будет честно по отношению к самим себе", — сказал Башмет в беседе с "Газетой.ru".
Как сообщал Life.ru, 15 марта в России стартовало трёхдневное голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях представлено четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне с самого утра массово шли на избирательные участки по всей стране, свои голоса отдали в том числе многодетные семьи и ветераны преклонного возраста, звёзды российского шоу-бизнеса и политики. По итогам первого дня голосования явка по стране превысила 35%.