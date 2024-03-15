Дирижёр Башмет рассказал, почему важно проголосовать на выборах президента

Народный артист СССР, худрук Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет обратил внимание на чёткость и оперативность при организации выборов президента России. Сегодня именитый дирижёр проголосовал на одном из избирательных участков в Москве.

По его словам, обстановка на участке, где он голосует уже много лет, была очень позитивная, люди пришли в приподнятом настроении. Башмет признался, что ему было крайне приятно фотографироваться с соотечественниками, которые по случайности оказались с ним в одно и то же время на участке. По мнению артиста, самое главное сейчас — чтобы россияне проявили свою гражданскую позицию.