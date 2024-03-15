Медведев проголосовал на выборах вместе с женой, у которой сегодня день рождения

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прибыл на избирательный участок вместе с супругой Светланой, у которой сегодня день рождения. Гражданский долг им выпало исполнить в Подмосковье, на территории МАУ "КМЦ "Дом молодёжи".

Медведев проголосовал на выборах вместе с супругой, у которой сегодня день рождения. Видео © VK.com / Дмитрий Медведев

"Сегодня первый день голосования, ну и мы в первых рядах пришли. Всех приглашаем принять участие в голосовании", — обратился к россиянам Медведев.