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15 марта, 12:05

Медведев проголосовал на выборах вместе с женой, у которой сегодня день рождения

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прибыл на избирательный участок вместе с супругой Светланой, у которой сегодня день рождения. Гражданский долг им выпало исполнить в Подмосковье, на территории МАУ "КМЦ "Дом молодёжи".

Медведев проголосовал на выборах вместе с супругой, у которой сегодня день рождения. Видео © VK.com / Дмитрий Медведев

"Сегодня первый день голосования, ну и мы в первых рядах пришли. Всех приглашаем принять участие в голосовании", обратился к россиянам Медведев.

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Тем временем на избирательные участки по всей стране идут целые многодетные семьи и политики, в том числе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Также уже проголосовали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов.

Обложка ©

VK.com / Дмитрий Медведев

Марина Калегина
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