Медведев проголосовал на выборах вместе с женой, у которой сегодня день рождения
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прибыл на избирательный участок вместе с супругой Светланой, у которой сегодня день рождения. Гражданский долг им выпало исполнить в Подмосковье, на территории МАУ "КМЦ "Дом молодёжи".
Медведев проголосовал на выборах вместе с супругой, у которой сегодня день рождения. Видео © VK.com / Дмитрий Медведев
"Сегодня первый день голосования, ну и мы в первых рядах пришли. Всех приглашаем принять участие в голосовании", — обратился к россиянам Медведев.
Тем временем на избирательные участки по всей стране идут целые многодетные семьи и политики, в том числе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Также уже проголосовали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов.