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15 марта, 11:32

"Сделал выбор сердцем": Киркоров вместе с отцом проголосовал на президентских выборах

Киркоров вместе с отцом проголосовал на президентских выборах

Российский певец Филипп Киркоров проголосовал на выборах президента России. Днём 15 марта он вместе с 91-летним отцом прибыл на один из избирательных участков в Москве.

Киркоров вместе с отцом проголосовал на выборах президента. Видео © Life.ru

"Так здорово, что три дня на голосование есть. <...> Очень классная задумка, можно в любой удобный день сделать выбор, выбор сердцем", — отметил Киркоров в беседе с Life.ru.

Артист также назвал семейной традицией участие в голосовании вместе с отцом. По его словам, даже будучи на заграничных гастролях, они никогда не упускали возможность сделать свой выбор. В заключение Киркоров подчеркнул, что сегодня он выбрал распахнутую дверь, "где есть желание жить, дышать свежим воздухом и любить".

Напомним, 15 марта во всех регионах стартовало голосование на выборах президента России, оно продлится три дня — до 17 марта. Всего в бюллетенях четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Тем временем на избирательные участки по всей стране идут простые россияне, целые многодетные семьи и политики, в том числе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Также уже проголосовали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов.

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Life.ru

Наталья Исакова
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