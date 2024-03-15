"Сделал выбор сердцем": Киркоров вместе с отцом проголосовал на президентских выборах

Российский певец Филипп Киркоров проголосовал на выборах президента России. Днём 15 марта он вместе с 91-летним отцом прибыл на один из избирательных участков в Москве.

Киркоров вместе с отцом проголосовал на выборах президента. Видео © Life.ru

"Так здорово, что три дня на голосование есть. <...> Очень классная задумка, можно в любой удобный день сделать выбор, выбор сердцем", — отметил Киркоров в беседе с Life.ru.