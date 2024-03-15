Сальдо в Геническе проголосовал на выборах президента России
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо одним из первых в регионе проголосовал на выборах президента России. Глава субъекта отдал свой голос в Геническе. Он указал, что большое количество местных граждан желают принять участие в голосовании.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проголосовал на выборах президента России. Видео © t.me / SALDO_VGA
"Мне позвонили из Каховки, из Новой Каховки наши представители и работники, говорят, что хотя участки открываются в восемь часов, но люди уже с семи часов пришли и ждут, чтобы проголосовать. Да и в Геническе то же самое. Я вот в начале восьмого ехал по городу и видел, что к избирательным участкам уже идут люди", — сказал Сальдо в беседе с журналистами.
По его словам, это говорит о том, что все жители Херсонской области ждали и готовились к этому дню. Всего в основные дни голосования в регионе будет открыт 61 стационарный участок.
Напомним, 15 марта в 08:00 мск стартовало голосование на выборах президента России, оно продлится три дня — до 17 марта. На главную должность в стране претендуют Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). По данным Центризбиркома, всего в РФ проживает более 112 миллионов избирателей, причём около двух миллионов из них уже отдали свои голоса досрочно. Первым регионом, в котором открылись избирательные участки, стал Камчатский край — там важный выбор сделать приходят целыми семьями. Также участки уже открылись в Москве и Центральной России.
ТАСС / Кристина Кормилицына / POOL