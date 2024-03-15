Сальдо в Геническе проголосовал на выборах президента России

"Мне позвонили из Каховки, из Новой Каховки наши представители и работники, говорят, что хотя участки открываются в восемь часов, но люди уже с семи часов пришли и ждут, чтобы проголосовать. Да и в Геническе то же самое. Я вот в начале восьмого ехал по городу и видел, что к избирательным участкам уже идут люди", — сказал Сальдо в беседе с журналистами.